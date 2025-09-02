Piazza Affari: calo per Fineco

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader italiano nell'equity trading
, con una flessione del 2,29%.
L'andamento di Fineco
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fineco
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 18,64 Euro. Primo supporto visto a 18,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,06.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)