Milano 16:35
41.923 -1,15%
Nasdaq 16:35
23.204 -0,90%
Dow Jones 16:35
45.270 -0,60%
Londra 16:35
9.151 -0,49%
Francoforte 16:34
23.626 -1,71%

Piazza Affari: calo per Fineco

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Fineco
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader italiano nell'equity trading, con una flessione del 2,29%.

L'andamento di Fineco nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fineco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 18,64 Euro. Primo supporto visto a 18,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```