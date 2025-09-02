Piazza Affari: giornata depressa per Carel Industries

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che passa di mano con un calo del 2,56%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carel Industries
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Carel Industries
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,62 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)