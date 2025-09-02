Milano 16:35
Piazza Affari: giornata depressa per Carel Industries

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che passa di mano con un calo del 2,56%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carel Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Carel Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,62 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,43.

