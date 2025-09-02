Piazza Affari: giornata depressa per Mediobanca

(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di piazzetta Cuccia
, che passa di mano con un calo del 2,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo della banca d'affari italiana
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 20,59 Euro con primo supporto visto a 19,94. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 19,72.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)