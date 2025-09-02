Milano 16:35
41.923 -1,15%
Nasdaq 16:35
23.204 -0,90%
Dow Jones 16:35
45.270 -0,60%
Londra 16:35
9.151 -0,49%
Francoforte 16:34
23.626 -1,71%

Piazza Affari: giornata depressa per Mediobanca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Mediobanca
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di piazzetta Cuccia, che passa di mano con un calo del 2,61%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo della banca d'affari italiana confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 20,59 Euro con primo supporto visto a 19,94. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 19,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```