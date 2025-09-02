Piazza Affari: in calo Avio

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda aerospaziale italiana
, che tratta con una perdita del 3,18%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo di Avio
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 36,02 Euro. Rischio di discesa fino a 34,42 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 37,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)