Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, in guadagno del 3,16% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Comer Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Comer Industries
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36,1 Euro. Primo supporto visto a 35,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 35,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)