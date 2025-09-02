Milano 16:36
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, in guadagno del 3,16% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Comer Industries, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36,1 Euro. Primo supporto visto a 35,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 35,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
