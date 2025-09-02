Milano 16:37
Piazza Affari: performance negativa per Banca MPS

(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto di Rocca Salimbeni, che presenta una flessione del 2,99%.

La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Banca Monte dei Paschi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,802 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,548. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
