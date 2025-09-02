Piazza Affari: performance negativa per Cementir

società cementiera

FTSE Italia Mid Cap

Cementir

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,98%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,97 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,53. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)