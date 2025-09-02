Milano 16:38
Piazza Affari: rosso per Banca Mediolanum
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che mostra un decremento del 2,79%.

Lo scenario su base settimanale di Banca Mediolanum rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società del risparmio gestito. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Mediolanum evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,08 Euro. Primo supporto a 16,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
