Piazza Affari: rosso per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, che mostra un decremento del 2,79%.
Lo scenario su base settimanale di Banca Mediolanum
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società del risparmio gestito
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Mediolanum
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,08 Euro. Primo supporto a 16,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)