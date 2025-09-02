Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 422,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 417,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 427,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)