Milano 16:38
41.910 -1,18%
Nasdaq 16:38
23.194 -0,94%
Dow Jones 16:38
45.257 -0,63%
Londra 16:37
9.146 -0,55%
Francoforte 16:38
23.601 -1,81%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 422,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 417,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 427,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```