Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in agosto

Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in agosto
Unione Europea, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +2% (in linea con le stime degli analisti).
