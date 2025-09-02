Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 18:22
23.036 -1,62%
Dow Jones 18:22
45.047 -1,09%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

Softlab, Claudio Carnevale riduce la partecipazione al 4,4%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Softlab, Claudio Carnevale riduce la partecipazione al 4,4%
(Teleborsa) - Claudio Carnevale ha tagliato al 4,414% la propria partecipazione in Softlab, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, Technology Solution e Business Advisory. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 26 agosto 2025.

In precedenza, al 30 luglio 2020, la quota era del 6,621%. Claudio Carnevale è stato fondatore e AD del Gruppo Acotel, che ha cambiato nome in Softlab a inizio 2021.
Condividi
```