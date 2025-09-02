Softlab, Claudio Carnevale riduce la partecipazione al 4,4%

(Teleborsa) - Claudio Carnevale
ha tagliato al 4,414%
la propria partecipazione
in Softlab
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, Technology Solution e Business Advisory. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 26 agosto 2025.
In precedenza, al 30 luglio 2020, la quota era del 6,621%. Claudio Carnevale è stato fondatore e AD del Gruppo Acotel
, che ha cambiato nome in Softlab a inizio 2021.