Softlab, Claudio Carnevale riduce la partecipazione al 4,4%

Softlab

(Teleborsa) -ha tagliato alla propriain, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, Technology Solution e Business Advisory. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 26 agosto 2025.In precedenza, al 30 luglio 2020, la quota era del 6,621%. Claudio Carnevale è stato, che ha cambiato nome in Softlab a inizio 2021.