Spagna, disoccupazione in aumento ad agosto

(Teleborsa) - Accelera la disoccupazione in Spagna nel mese di agosto. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di circa 21.900 unità, rispetto alle -1.400 unità del mese di luglio. Le stime degli analisti erano per un aumento di 14.200 unità.Il numero di persone registrate come disoccupate ad agosto è aumentato dello 0,91% rispetto al mese precedente, portando il totale a 2,43 milioni di persone senza lavoro. Lo evidenziano i dati pubblicati dal Ministero del Lavoro.Tuttavia, nello stesso mese, secondo un rapporto separato del Ministero della Sicurezza Sociale che tiene conto delle variazioni di calendario ed esclude la stagionalità, il numero di posti di lavoro formali netti è cresciuto di 29.836 unità, raggiungendo quota 21,67 milioni.