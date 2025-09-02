Tesoro colloca 18 miliardi di BTP: domanda boom per 218 miliardi

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato oggi 18 miliardi di BTP a medio-lungo termine, con scadenza più lunga a 30 anni. Il collocamento ha riscosso una domanda enorme per oltre 218 miliardi di euro complessivi.Sono stati collocati, in particolare, 13 miliardi di titoli a 7 anni scadenza 15 novembre 2032 e 5 miliardi di BTP a 30 anni scadenza 1° ottobre 2055, raccogliendo una domanda di 110 miliardi sul settennale e 108 miliardi sul trentennale, per un totale di oltre 218 miliardi.Offerto un rendimento di 8 punti base superiore al settennale di riferimento (BTP scadenza luglio 2032, cedola del 3,25%) e di 6 punti superiore al trentennale di riferimento (BTP scadenza ottobre 2054, cedola del 4,3%), con una riduzione dello spread rispetto alle indicazioni iniziali di prezzi che indicavano il settennale a 10 punti base e il trentennale a 9 pb.Incaricate del collocamento Bbva, Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Nomura.