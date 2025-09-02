Trasporto aereo, intesa per i voli diretti tra Cina e India

(Teleborsa) - Durante il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Tianjin, il Primo ministro indiano Narendra Modi
e il presidente cinese Xi Jinping
hanno raggiunto un accordo per la ripresa dei collegamenti aerei diretti
tra i due Paesi, interrotti cinque anni fa con la pandemia. Non è stata ancora decisa la tempistica
per la riattivazione dei voli, ma il ministero degli affari esteri indiani ha fatto sapere che è stata raggiunta già una intesa sulla gestione delle frontiere. A dicembre 2019
, sulle rotte tra Cina e India venivano operati ogni mese 539 voli
passeggeri diretti: le compagnie aeree IndiGo e Air India volavano verso Pechino, Shanghai e Guangzhou, mentre Air China, China Southern e China Eastern facevano scalo a New Delhi e Mumbai.