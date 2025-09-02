Milano 10:37
42.125 -0,67%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 0:00
45.545 0,00%
Londra 10:36
9.165 -0,34%
Francoforte 10:36
23.806 -0,96%

Trasporto aereo, intesa per i voli diretti tra Cina e India

Economia, Trasporti
Trasporto aereo, intesa per i voli diretti tra Cina e India
(Teleborsa) - Durante il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Tianjin, il Primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno raggiunto un accordo per la ripresa dei collegamenti aerei diretti tra i due Paesi, interrotti cinque anni fa con la pandemia.

Non è stata ancora decisa la tempistica per la riattivazione dei voli, ma il ministero degli affari esteri indiani ha fatto sapere che è stata raggiunta già una intesa sulla gestione delle frontiere.

A dicembre 2019, sulle rotte tra Cina e India venivano operati ogni mese 539 voli passeggeri diretti: le compagnie aeree IndiGo e Air India volavano verso Pechino, Shanghai e Guangzhou, mentre Air China, China Southern e China Eastern facevano scalo a New Delhi e Mumbai.
Condividi
```