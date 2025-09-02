Milano
16:41
41.894
-1,22%
Nasdaq
16:41
23.170
-1,05%
Dow Jones
16:41
45.233
-0,69%
Londra
16:41
9.145
-0,56%
Francoforte
16:40
23.600
-1,82%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.57
Home Page
/
Notizie
/ USA, PMI manifatturiero in agosto
USA, PMI manifatturiero in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 settembre 2025 - 15.50
USA,
PMI manifatturiero in agosto pari a 53 punti
, in aumento rispetto al precedente 49,8 punti (la previsione era 53,3 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
