USA, spese costruzioni ancora in discesa a luglio

(Teleborsa) - Scende come da attese la spesa per costruzioni in USA a luglio
2025. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.139,1 miliardi di dollari, registrando una discesa dello 0,1% su base mensile, rispetto al -0,1% delle stime degli analisti e dopo il -0,4% di giugno. Su base annua
si è visto invece un decremento del 2,8%.
Tra le costruzioni private
, le cui spese sono scese dello 0,2% a 1.623,3 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale
sono cresciute dello 0,1% a 886,5 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico
ha segnato un incremento dello 0,3% a 515,8 miliardi di dollari.