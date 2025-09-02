USA, spese costruzioni ancora in discesa a luglio

(Teleborsa) - Scende come da attese la2025. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.139,1 miliardi di dollari, registrando una discesa dello 0,1% su base mensile, rispetto al -0,1% delle stime degli analisti e dopo il -0,4% di giugno.si è visto invece un decremento del 2,8%.Tra le costruzioni, le cui spese sono scese dello 0,2% a 1.623,3 miliardi di dollari, quelle di tiposono cresciute dello 0,1% a 886,5 miliardi di dollari. La spesa in ambitoha segnato un incremento dello 0,3% a 515,8 miliardi di dollari.