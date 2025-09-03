Milano
14:12
41.746
+0,04%
Nasdaq
2-set
23.231
0,00%
Dow Jones
2-set
45.296
-0,55%
Londra
14:13
9.163
+0,50%
Francoforte
14:13
23.652
+0,70%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 14.29
Home Page
/
Notizie
/ Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
03 settembre 2025 - 13.00
Apprezzabile rialzo per il
produttore di acciaio
, in guadagno del 2,58% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Arcelormittal
+3,24%
