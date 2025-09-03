Milano 9:54
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CAD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,35%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6241 e primo supporto individuato a 0,6219. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6263.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
