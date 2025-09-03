Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 17:57
23.378 +0,63%
Dow Jones 17:57
45.131 -0,36%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,03%)

Il Dow Jones prende il via a 45.309,43 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,03%, a quota 45.309,43 in apertura.
