Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 2/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,48 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.392,9 milioni, pari al 66,86%, rispetto ai precedenti 2,08 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,49 miliardi.Su 653 titoli trattati in Borsa di Milano, 455 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 167. Invariate le rimanenti 31 azioni.