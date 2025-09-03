Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 17:57
23.378 +0,63%
Dow Jones 17:57
45.131 -0,36%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,46%

Il DAX termina gli scambi a 23.594,8 punti

Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,46% e chiude a 23.594,8 punti.
