Milano
17:35
41.785
+0,14%
Nasdaq
21:13
23.297
+0,28%
Dow Jones
21:13
45.049
-0,55%
Londra
17:35
9.178
+0,67%
Francoforte
17:35
23.595
+0,46%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 21.30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,43% alle 19:30
Il Dow Jones passa di mano a 45.102,48 punti
In breve
,
Finanza
03 settembre 2025 - 19.30
L'indice del principale listino USA tratta in ribasso dello 0,43% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 45.102,48 punti.
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,55% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,39% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,55%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
USA
(358)
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,54%
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,29% alle 04:50
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,34% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,37% alle 10:30
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,51% alle 13:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,66% alle 16:00
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
