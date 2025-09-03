Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 21:13
23.297 +0,28%
Dow Jones 21:13
45.049 -0,55%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,43% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 45.102,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,43% alle 19:30
L'indice del principale listino USA tratta in ribasso dello 0,43% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 45.102,48 punti.
Condividi
```