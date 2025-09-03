Cina, PMI servizi agosto sale a 53 punti

(Teleborsa) - Migliora il settore dei servizi in Cina. Il RatingDog China General Services PMI è infatti salito a quota 53,0 punti ad agosto 2025, sostenuto dalla forte domanda interna e dall’aumento degli ordini di esportazione. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e risulta superoore anche alle attese degli analisti che indicavano una flessione a 52,4 punti."L'indice PMI dei servizi in Cina di RatingDog ha registrato un valore di 53,0 ad agosto, mostrando una crescita relativamente forte e segnando il valore più alto da maggio 2024. Questo indice destagionalizzato è stato migliore del 51,6 registrato nello stesso periodo dell'anno scorso e del livello medio dell'anno precedente", ha commentato Yao Yu, fondatore di RatingDog."Nel complesso - ha spiegato - la performance del settore dei servizi ad agosto è stata piuttosto notevole. Tuttavia, la persistente pressione sui prezzi alla produzione, e quindi sugli utili, suggerisce che la ripresa del settore dei servizi potrebbe essere sbilanciata. Mentre questa spinta a breve termine è positiva per l'attività economica, la continua pressione sugli utili aziendali potrebbe creare un feedback negativo a lungo termine. La possibilità di trasferire efficacemente i prezzi e la presenza di segnali di miglioramento della domanda interna saranno cruciali per valutare la probabilità di una ripresa economica sostenibile."