Milano
9:59
41.888
+0,38%
Nasdaq
2-set
23.231
0,00%
Dow Jones
2-set
45.296
-0,55%
Londra
9:59
9.139
+0,24%
Francoforte
9:59
23.571
+0,36%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 10.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cina, PMI servizi Caixin in agosto
Cina, PMI servizi Caixin in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
03 settembre 2025 - 08.05
Cina,
PMI servizi Caixin in agosto pari a 53 punti
, in aumento rispetto al precedente 52,6 punti (la previsione era 52,4 punti).
(Foto: Jason Lam)
Condividi
Leggi anche
PMI manifatturiero Caixin Cina in agosto
Cina, PMI manifattura agosto sale oltre le attese
Appuntamenti macroeconomici del 5 agosto 2025
USA, PMI servizi in agosto
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 3 settembre 2025
Unione Europea, PMI servizi in agosto
PMI servizi Unione Europea in agosto
Cina, PMI servizi agosto sale a 53 punti
Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 4 agosto 2025