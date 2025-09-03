Confindustria, Orsini: "Energia, investimenti e Mercosur. L’Europa deve scegliere la sua strada"

(Teleborsa) - All’Assemblea pubblica di, il presidente degli industriali,, ha messo al centro del suo intervento i grandiche attendono l’Italia e l’Europa. L’attrazione degli investimenti, il caro energia, le politiche industriali e l’apertura di nuovi mercati internazionali sono stati i temi principali. Secondo Orsini, "dobbiamo saper attrarre gli. Europa e Bce devono per forza mettere al centro la politica di attrazione, facendo degli, dove mettere al centro dell’agenda quello che serve per far crescere l’Europa". Tuttavia, ha aggiunto, "per far questo serve un’Europa che sa dove vuole andare. Io ho il dubbio che in questo momento l’Europa non abbia le idee chiare".Laè stata definita cruciale. Orsini ha ribadito che "ilin questo paese è insostenibile, quando lo paghiamo quattro o cinque volte in più verso gli Stati Uniti, in Italia lo paghiamo il 30-60% in più di alcuni paesi europei". Un peso che ricade in particolare sulle aziende energivore: "è ovvio che se il costo del gas tre volte più alto diventa un problema". Da qui l’: "abbiamo proposto il disaccoppiamento che finalmente è entrato nel vocabolario del governo: ci fa piacere, ma si faccia presto".L’urgenza è legata anche alla: "abbiamo bisogno di fare presto perché l’inverno sta arrivando e quando arriva l’inverno purtroppo il costo del gas aumenta. Noi sappiamo benissimo che il costo dell’energia è legato per 2,5 volte al costo del gas". Sul fronte idroelettrico, Orsini ha chiesto che parte delle concessioni venga destinata alle imprese a prezzi sostenibili, pur riconoscendo che "forse un cerotto su una gamba di legno".Sule degli, il presidente di Confindustria ha lanciato l’allarme: "Industria 4.0 sta finendo, Industria 5.0 sta finendo, Zes unica e anche il credito d’imposta su ricerca e sviluppo stanno finendo". Per questo motivo, gli industriali chiedono al governo "misure perper sostenere l’impresa", sottolineando che queste risorse non sarebbero un costo netto per lo Stato: "parte degli investimenti ritornano con l’Iva e soprattutto col gettito che generano queste imprese e soprattutto con le assunzioni".Infine, uno sguardo oltre confine. Orsini si è detto fiducioso sull’apertura del negoziato con l’: "ci risulta che forse, spero e mi auguro nella giornata odierna si apra definitivamente il capitolo, quindi io credo che sia per noi fondamentale". Un mercato da "700 milioni di persone" che, pur non sostituendo gli Stati Uniti, rappresenta una grande opportunità: "l’unico modo per farlo è avere degli accordi e speriamo che questi vengano fatti velocissimamente".