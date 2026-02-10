Ex Ilva, Orsini: pezzo fondamentale del Paese, fondamentale che resti aperta





(Teleborsa) -A sostenerlo è il presidente di Confindustriamargine della terza edizione della roadshow"Il prodotto che fa l'Ilva non lo fa nessun'altra acciaieria, perderla per noi è un problema. Io credo che si stia lavorando per mantenerla,"Sappiamo di quest'offerta che esiste, speriamo che a, ha concluso il numero uno degli Industriali che ha anche lanciato un messaggio sul Green Deal. "In un momento come questo in cui nessuno al mondo sta pensando al Green Deal, noi ancora stiamo continuando ad avere lacci e lacciuoli., ha detto Orsini."Credo che almeno debba fare asse tra i mercati come la Germania, la Francia, la Spagna, ma di tutta Europa, per noi sia fondamentale". "Per noi la Germania - ha spiegato - è un partner fondamentale.Ovviamente è venuta a mancare l'auto per miopie delle scelte della precedente Commissione Ue, che quella attuale non sta liberando, io credo che rimandare sia un problema".