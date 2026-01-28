Mersen, fatturato 2025 scende a 1,19 miliardi di euro mentre rallentano gli investimenti

Mersen

(Teleborsa) -, società francese di energia elettrica e materiali avanzati, ha registrato unconsolidato di 1.186 milioni di euro per l', in calo del 3,2% su base organica. Il fatturato del quarto trimestre 2025 è stato pressoché stabile su base annua su base organica (in calo dello 0,5%), con una crescita sequenziale rispetto al terzo trimestre 2025."Il Gruppo ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza grazie ai suoi siti produttivi internazionali situati vicino ai mercati e ai clienti - ha detto il- Il forte slancio dei mercati dei trasporti, dell'eolico, della distribuzione elettrica e delle reti elettriche ha ampiamente compensato il rallentamento dei mercati del solare e dei semiconduttori SiC. Prevediamo un solido margine EBITDA per il 2025, pari a circa il 16% del fatturato, e. La conferma delle nostre previsioni per il 2029 si basa sul solido posizionamento del Gruppo in mercati dinamici e sul suo modello di business diversificato".Sulla base del fatturato del 2025, il Gruppo prevede unprossimo al 9,2%, a metà strada tra le precedenti previsioni, che si attestano tra il 9% e il 9,5%, e undi circa il 16% (invariato). Glisono previsti intorno ai 135 milioni di euro, inferiori al range inferiore delle previsioni annunciate a fine ottobre 2025.