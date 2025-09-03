Dazi, Trump annuncia ricorso alla corte suprema: "Se perdiamo è disastro economico"

(Teleborsa) - Dopo la sentenza di una corte d'appello federale, che ha definitoimposti dall'amministrazione Trump sui prodotti stranieri, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che "probabilmente" oggi farà appello alla corte suprema. "È un'emergenza. Chiediamo una decisione rapida" ha dettodurante una intervista radiofonica al "The Scott Jennings Radio Show"-Se l'amministrazione Trump perdesse il ricorso alla Corte Suprema sui dazi sarebbe unha aggiunto Trump sottolineando che gli Stati Uniti verrebbero maltrattati e "derisi dagli altri paesi" se non riuscissero a mantenere le tariffe. Il presidente Usa ha, inoltre, affermato che i giudici che hanno emesso la sentenza della Corte d'appello la scorsa settimana erano "una corte molto progressista" e hanno dimostrato che "non si preoccupano del Paese e non amano il Paese".Trump ha anche rilanciato la suasottolineando la necessità di "un taglio dei tassi molto serio"."La Cina ha bisogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di lei" ha detto Trump parlando deie negando che il trattamento riservato da Xi a Putin sia una sfida agli Usa. Trump si dice "non preoccupato" dall'allineamento fra la Russia e la Cina perché – ha detto – "non userebbero mai i loro militari contro di noi. Credetemi, – ha sottolineato – sarebbe la cosa peggiore che potrebbero mai fare". Ma il presidente Usa ha aggiunto di essere "molto deluso da Putin"."La domanda più importante a cui rispondere – ha poi aggiunto sul suo social Truth – è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l'enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti".