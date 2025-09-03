Dollar Tree migliora guidance dopo secondo trimestre in crescita

Dollar Tree

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha chiuso il(terminato il 2 agosto 2025) conaumentate del 12,3%, raggiungendo i 4,6 miliardi di dollari. Le vendite nette a parità di punti vendita sono aumentate del 6,5%, trainate da un aumento del 3% del traffico e da un aumento del 3,4% dello scontrino medio.L'è aumentato del 12,9%, raggiungendo 1,6 miliardi di dollari, e il margine lordo è aumentato di 20 punti base, raggiungendo il 34,4%. L'espansione del margine lordo è stata trainata principalmente dal miglioramento del mark-on derivante dalle iniziative di pricing, dalla riduzione dei costi di trasporto nazionali, dalla riduzione dei costi di occupazione grazie alla leva finanziaria delle vendite e da un mix favorevole, parzialmente compensati da maggiori costi tariffari, ribassi, costi di distribuzione e contrazioni.L'è stato di 155,5 milioni di dollari e l'utile per azione delle attività continuative è stato di 0,75 dollari. Su base rettificata, l'utile delle attività continuative è stato di 159,2 milioni di dollari e l'utile per azione è stato di 0,77 dollari."La forte crescita delle vendite, la sovraperformance dei margini e l'aumento delle quote di mercato che Dollar Tree ha ottenuto nel secondo trimestre, in un contesto economico sempre più difficile, rafforzano la posizione unica che Dollar Tree occupa nell'attuale panorama del commercio al dettaglio - ha dichiarato il- Con la vendita di Family Dollar completata, Dollar Tree è ora un'azienda completamente focalizzata e ogni grammo della nostra attenzione, degli investimenti di capitale e delle risorse operative è ora indirizzato al rafforzamento del marchio Dollar Tree".La societàche il fatturato netto delle attività continuative per l'intero anno fiscale 2025 si attesterà tra 19,3 e 19,5 miliardi di dollari, sulla base di una crescita del fatturato netto dei negozi comparabili compresa tra il 4% e il 6%, rispetto alla precedente previsione di 18,5-19,1 miliardi di dollari. Inoltre, si aspetta un utile per azione rettificato per le operazioni in corso a un intervallo compreso tra 5,32 e 5,72 dollari per riflettere l'attuale contesto operativo e i riacquisti di azioni da inizio anno, rispetto al precedente obiettivo di 5,15-5,65 dollari per azione.