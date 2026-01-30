Francia, PIL 4° trimestre rallenta a +0,2%

(Teleborsa) - Cresce in linea con le previsioni l'economia francese nel 4° trimestre del 2025, seppur in rallentamento rispetto al trimestre precedente. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL, nei tre mesi a dicembre, avrebbe registrato una crescita dello 0,2%, in linea con il consensus, doiopo il +0,5% del trimestre precedente.Nel 2025, la crescita del prodotto interno lordo francese si attesta quindi allo 0,9%, rallentando un po' rispetto al +1,1% del 2024.Le spese per consumi delle famiglie, hanno segnato una discreta crescita (+0,3% dopo il +0,1% precedente), mentre gli investimenti fissi lordi hanno decelerato (+0,2% dopo il +0,7% precedente).