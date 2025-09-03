Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 20:25
23.298 +0,29%
Dow Jones 20:25
45.060 -0,52%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Eurex, volumi di negoziazione in calo ad agosto con condizioni di mercato più deboli

Finanza
Eurex, volumi di negoziazione in calo ad agosto con condizioni di mercato più deboli
(Teleborsa) - Eurex, uno dei principali mercati di derivati al mondo che è controllato da Deutsche Borse, ha registrato un calo dei volumi di negoziazione ad agosto, "riflettendo le condizioni di mercato più deboli". L'exchange ha registrato un totale di 126,3 milioni di contratti durante il mese, con un calo del 18% rispetto ai 154,6 milioni registrati ad agosto dello scorso anno. I derivati sui tassi di interesse sono rimasti complessivamente stabili, con un calo dell'1% su base annua, raggiungendo i 67,2 milioni di contratti. Le negoziazioni di derivati azionari sono diminuite del 18%, attestandosi a 17,1 milioni di contratti. Anche i derivati su indici hanno registrato un calo, con volumi in calo del 36%, attestandosi a 41,5 milioni di contratti.

Il Clearing OTC ha registrato un notevole slancio ad agosto, con volumi nozionali in circolazione in aumento del 24% rispetto ad agosto 2024. I volumi totali sono saliti a 45.049 miliardi di euro, rispetto ai 36.321 miliardi di euro dell'anno precedente. A trainare la crescita sono stati gli swap su indici overnight, che hanno registrato un aumento del 49%, raggiungendo i 5.865 miliardi di euro. Anche gli swap su tassi di interesse hanno svolto un ruolo importante, registrando un solido aumento del 26%, raggiungendo i 19.432 miliardi di euro.
Condividi
```