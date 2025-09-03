Fibra, fermento nella competizione tra operatori storici e "altnet" in Europa

(Teleborsa) - Gli operatori via cavo europei affrontano la concorrenza dell'implementazione della fibra fino a casa (FTTH)
, in particolare nei mercati in cui vengono implementate reti in fibra alternative, come Regno Unito e Paesi Bassi. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul tema, evidenziando che le reti alternative
(cosiddette altnet) cercano di monetizzare e consolidare l'infrastruttura
di rete fissa, condividere il rischio di investimento e ridurre il costo del capitale.
Il mercato britannico
sta subendo una significativa disruption
da parte delle altnet sia a livello wholesale che retail, colpendo tutti gli operatori sul mercato, inclusi VMED O2 e TalkTalk. L'iniziale lenta implementazione della fibra ottica da parte di Openreach, divisione di BT
, unita a una regolamentazione favorevole, potrebbe aver facilitato la crescita delle altnet.
Al contrario, l'Italia è in gran parte un duopolio
, mentre il regime di coinvestimento francese contribuisce a limitare il rischio di sovraffollamento della rete, con conseguente miglioramento delle dinamiche rischio-rendimento e della copertura. Fitch si aspetta che la Spagna sperimenti una concorrenza più razionale a seguito della costituzione di Masorange, sebbene la crescente scala di Digi manterrà una certa pressione competitiva nel segmento mobile nel medio termine.
"Riteniamo che le altnet di piccole dimensioni potrebbero affrontare maggiori rischi di finanziamento e rifinanziamento nei prossimi 12-24 mesi se i tassi di adozione non miglioreranno a sufficienza, a causa di sovracostruzione e maggiori costi di finanziamento, rendendo sempre più probabile il consolidamento o la ricapitalizzazione
- si legge nel rapporto - Ciò significa che le altnet cercano sempre più di monetizzare e consolidare l'infrastruttura di rete fissa, condividere i rischi di investimento e ridurre il costo del capitale attraverso la vendita di quote di minoranza o joint venture". Tra gli esempi figurano Wyre in Belgio e le partnership di Vodafone
Spagna con Telefonica
e potenzialmente MasMovil.
Secondo Fitch, le riduzioni degli investimenti nei mercati con una distribuzione della fibra più avanzata saranno ampiamente compensate dai massimi tassi di deployment in paesi come Italia, Germania e Regno Unito
. Se a ciò si aggiungono i costi di ristrutturazione e i pagamenti di dividendi stabili o crescenti, la crescita del FCF sarà modesta. Tuttavia, gli aumenti del FCF saranno più lenti per le altnet rispetto agli operatori storici, poiché questi ultimi sono più avanti nei loro programmi di capex e hanno già iniziato a monetizzare le reti in fibra.