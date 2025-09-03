Fidia Farmaceutici, nuove acquisizioni nel Regno Unito e in Romania

(Teleborsa) - Fidia Farmaceutici
rafforza ulteriormente la propria presenza internazionale con due nuove operazioni strategiche, la prima nel Regno Unito e una seconda in Romania
.
Le acquisizioni - per le quali l'azienda ha fatto ricorso esclusivamente a risorse interne
- si inseriscono nel percorso di consolidamento e crescita che mira a creare sinergie a livello operativo e distributivo in aree terapeutiche e mercati ad alto potenziale di sviluppo. Queste acquisizioni rientrano in un piano di investimenti complessivo, previsto nel periodo 2025-2026, pari a circa 150 milioni di euro
, volto a consolidare la presenza internazionale
di Fidia in aree terapeutiche ad alto valore strategico.
Nel Regno Unito Fidia Farmaceutici ha acquisito il 100% di Altacor
, attiva nella distribuzione di prodotti oftalmici. Questa operazione segna l’ingresso diretto di Fidia nel mercato oftalmologico britannico e rappresenta un importante passo avanti nell’ampliamento delle capacità operative e nel rafforzamento del know-how in un’area terapeutica chiave per il gruppo.
In Romania, Fidia ha acquisito Meditrina Pharmaceuticals
, attiva nella distribuzione, promozione e commercializzazione di dispositivi medici, farmaci e cosmetici nelle aree terapeutiche urologia, ginecologia e dermatologia. Oltre alla sede di Bucarest, l’azienda opera anche in Moldavia attraverso la controllata Meditrina Pharmaceuticals S.r.l. – Moldova.
Già presente in Romania dal 2016, questa operazione consente a Fidia Farmaceutici di rafforzare la struttura distributiva e di management, di potenziare le proprie aree terapeutiche e di sviluppare importanti sinergie per la distribuzione di prodotti Fidia già affermati nel mercato rumeno, consolidando così la propria presenza anche in quella zona geografica.