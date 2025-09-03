Francoforte: andamento rialzista per Merck KGaA

compagnia farmaceutica tedesca

DAX

Merck KGaA

società chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 109,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 110,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 108,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)