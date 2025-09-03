Milano 14:15
Francoforte: andamento rialzista per Merck KGaA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia farmaceutica tedesca, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Merck KGaA rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico della società chimico-farmaceutica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 109,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 110,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 108,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
