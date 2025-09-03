Milano 14:15
41.739 +0,03%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:15
9.160 +0,47%
Francoforte 14:15
23.658 +0,72%

Francoforte: calo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Redcare Pharmacy N.V
Composto ribasso per Redcare Pharmacy N.V, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
Condividi
```