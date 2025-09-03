Milano 10:00
41.868 +0,34%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:00
9.139 +0,25%
Francoforte 10:00
23.566 +0,33%

Francoforte: in calo Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: in calo Lufthansa
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea tedesca, che tratta con una perdita del 3,26%.

L'andamento di Lufthansa nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico del vettore aereo tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,411 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,609. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,343.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
