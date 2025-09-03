Milano 10:01
41.844 +0,28%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:01
9.137 +0,22%
Francoforte 10:00
23.566 +0,33%

Francoforte: movimento negativo per Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: movimento negativo per Lufthansa
Si muove verso il basso la compagnia aerea tedesca, con una flessione del 3,26%.
Condividi
```