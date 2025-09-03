Francoforte: positiva la giornata per Airbus

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso aerospaziale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airbus
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore degli Airbus
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 181,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 184,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 179.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)