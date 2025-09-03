GB, Reeves prende tempo su piano bilancio: "Economia non sta andando bene"

(Teleborsa) - La, titolare delle finanze nel governo di Keir Starmer, cerca di prendere tempo per la presentazione del piano di bilancio. Sotto pressione da parte dei mercati, dei media e, secondo vari osservatori, anche del suo partito e del premier, Reeves ha annunciato in un videomessaggio, pubblicato oggi su diversi social media, chequasi un mese dopo rispetto alla data dell'anno scorso in un evidente segnale di difficoltà. "Significa che fronteggerà quasi tre mesi di speculazioni su come intenda colmare il buco che si è spalancato nelle finanze pubbliche", ha commentato il Financial Times.L'annuncio arriva in un, con il rendimento dei titoli trentennali che ieri ha toccato i massimi dal 1998 fra i timori per i conti pubblici di Londra e la sterlina che ha subito il calo più significativo da giugno rispetto al dollaro."L'economia britannica non è in crisi ma non sta andando bene per i lavoratori – ha ammesso la–. Non sono soddisfatta. C'è ancora molto da fare".Secondo alcune indiscrezioni di stampaper l'elaborazione del piano di bilancio. Tuttavia, il problema di fondo, secondo il Financial Times, è che molti operatori ritengono chesu un percorso sostenibile non saranno avallati dal dalla maggioranza laburista. E una correzione basata prevalentemente suinnescherebbe ulteriori emorragie di capitali.Nel messaggio con cuiha accompagnato oggi l'annuncio della fissazione della data per il piano di bilancio, la cancelliera cita i rincari delle bollette, i crescenti costi della vita, l'inflazione, rivendica gli aumenti del welfare ma non menziona il problema di far quadrare i conti pubblici.