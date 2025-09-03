Milano 14:17
Londra: positiva la giornata per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di ingegneria industriale inglese, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.

Il movimento di Spirax-Sarco Engineering, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Spirax-Sarco Engineering. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Spirax-Sarco Engineering evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 72,29 sterline. Primo supporto a 70,67. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 69,59.

