Manovra, Lega: "Priorità pace fiscale definitiva e estensione Flat Tax al 15%,"

(Teleborsa) - "Conclusa la, presieduta da Matteo Salvini e alla presenza anche degli esponenti di governo tra cui il Ministro Giancarlo Giorgetti. È stata l'occasione – riferisce la Lega in una nota – per definire le priorità a cui sta lavorando il Movimento ed il modo per raggiungere gli obiettivi".Tra lefigurano – sottolinea la Lega – "in primis la difesa del reddito delle famiglie, unadefinitiva con la rottamazione delle cartelle esattoriali, l'estensione della, un maggiore contributo (da destinare a famiglie e imprese) da parte di realtà finanziarie che stanno facendo decine di miliardi di euro di profitti, l'applicazione dell'autonomia e del federalismo fiscale, maggiori investimenti per garantire la sicurezza nazionale e la protezione di cittadini e confini, a partire dalla frontiera Sud".