Milano 15:49
41.796 +0,16%
Nasdaq 15:49
23.340 +0,47%
Dow Jones 15:49
45.181 -0,25%
Londra 15:49
9.153 +0,39%
Francoforte 15:49
23.569 +0,35%

Manovra, Lega: "Priorità pace fiscale definitiva e estensione Flat Tax al 15%,"

Riunione con Salvini e Giorgetti. Allo studio maggiore contributo da parte di società con miliardi di euro di profitti

Manovra, Lega: "Priorità pace fiscale definitiva e estensione Flat Tax al 15%,"
(Teleborsa) - "Conclusa la riunione della Lega, presieduta da Matteo Salvini e alla presenza anche degli esponenti di governo tra cui il Ministro Giancarlo Giorgetti. È stata l'occasione – riferisce la Lega in una nota – per definire le priorità a cui sta lavorando il Movimento ed il modo per raggiungere gli obiettivi".

Tra le priorità figurano – sottolinea la Lega – "in primis la difesa del reddito delle famiglie, una pace fiscale definitiva con la rottamazione delle cartelle esattoriali, l'estensione della Flat Tax al 15%, un maggiore contributo (da destinare a famiglie e imprese) da parte di realtà finanziarie che stanno facendo decine di miliardi di euro di profitti, l'applicazione dell'autonomia e del federalismo fiscale, maggiori investimenti per garantire la sicurezza nazionale e la protezione di cittadini e confini, a partire dalla frontiera Sud".


