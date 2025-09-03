Milano 17:35
MASE: al via la prima asta del decreto FERX Transitorio per impianti rinnovabili

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento delle regole operative del decreto FERX Transitorio, il provvedimento che sostiene la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Con l’approvazione tramite decreto direttoriale, può prendere il via la prima asta nell’ambito del "Net Zero Industry Act", dedicata a impianti solari fotovoltaici i cui componenti principali non provengano dalla Cina.

Secondo quanto precisato dal Ministero, l’obiettivo è rafforzare il mercato interno, garantendo un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie rinnovabili a zero emissioni nette e stimolando al tempo stesso l’aumento della capacità produttiva.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato che il provvedimento mira a consolidare la filiera europea delle rinnovabili, tutelando sicurezza e sostenibilità degli approvvigionamenti: "Vogliamo contribuire a un mercato più competitivo, che valorizzi qualità e innovazione a sostegno della transizione energetica e dell’autonomia industriale europea".

Il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà pubblicato domani, giovedì 4 settembre, sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), avviando ufficialmente la procedura.
