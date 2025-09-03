MASE: al via la prima asta del decreto FERX Transitorio per impianti rinnovabili

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
(MASE) ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento delle regole operative del decreto FERX Transitorio
, il provvedimento che sostiene la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
Con l’approvazione tramite decreto direttoriale, può prendere il via la prima asta nell’ambito del "Net Zero Industry Act
", dedicata a impianti solari fotovoltaici i cui componenti principali non provengano dalla Cina.
Secondo quanto precisato dal Ministero, l’obiettivo è rafforzare il mercato interno
, garantendo un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie rinnovabili a zero emissioni nette e stimolando al tempo stesso l’aumento della capacità produttiva.
Il ministro Gilberto Pichetto Fratin
ha sottolineato che il provvedimento mira a consolidare la filiera europea delle rinnovabili, tutelando sicurezza e sostenibilità degli approvvigionamenti: "Vogliamo contribuire a un mercato più competitivo
, che valorizzi qualità e innovazione a sostegno della transizione energetica e dell’autonomia industriale europea".
Il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà pubblicato domani, giovedì 4 settembre
, sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), avviando ufficialmente la procedura.