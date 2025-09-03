Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:02
23.375 +0,62%
Dow Jones 18:02
45.122 -0,38%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: positiva la giornata per Tesla Motors

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Tesla Motors
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore automotive, in guadagno del 3,64% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Tesla Motors rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tesla Motors. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 346,4 USD. Primo supporto visto a 332,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 323,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```