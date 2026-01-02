Veicoli elettrici, BYD batte Tesla

Tesla

(Teleborsa) - Nel 2025 le vendite di veicoli disono diminuite per il secondo anno consecutivo, facendo scivolare l'azienda guidata da Elon Musk ben al di sotto della cinesenella classifica mondiale dei produttori di auto elettriche.BYD ha comunicato giovedì che le vendite delle sue auto a batteria sono aumentate di quasi il 28% raggiungendo 2,26 milioni di unità nel 2025. Al contrario, Tesla ha annunciato venerdì di aver consegnato 1,64 milioni di veicoli nello stesso periodo, con un calo dell’8% rispetto al 2024.Per la casa automobilistica americana, le consegne sono calate anche nel quarto trimestre, -16% a 418.227 veicoli, in linea con le stime degli analisti compilate da Bloomberg e con una media ancora più pessimistica comunicata dall'azienda all'inizio di questa settimana.