Milano 10:03
41.865 +0,33%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:03
9.137 +0,22%
Francoforte 10:03
23.583 +0,41%

Piazza Affari: brillante l'andamento di STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda italo-francese di semiconduttori, che lievita del 2,19%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del produttore di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,82. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
