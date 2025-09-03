Piazza Affari: brillante l'andamento di STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

FTSE MIB

STMicroelectronics

principale indice della Borsa di Milano

produttore di chip

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita del 2,19%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,82. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)