Piazza Affari: brillante l'andamento di STMicroelectronics

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che lievita del 2,19%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del produttore di chip
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,82. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)