Piazza Affari: ingrana la marcia MFE A

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società media e di comunicazione italiana
, che tratta in rialzo del 4,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che MediaForEurope
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,46%, rispetto a -1,92% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il quadro tecnico di breve periodo di MFE A
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,33 Euro. Rischio di discesa fino a 3,15 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)