Milano 10:04
41.873 +0,35%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:04
9.138 +0,24%
Francoforte 10:04
23.587 +0,43%

Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe

Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.
