Milano 10:04
41.873 +0,35%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:04
9.138 +0,24%
Francoforte 10:04
23.587 +0,43%

Piazza Affari: retrocede di poco l'indice del settore alimentare italiano

Si muove al ribasso il comparto alimentare a Piazza Affari, che perde lo 0,59%, scambiando a 78.736,34 punti.
