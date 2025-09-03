Milano 14:21
41.758 +0,07%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:21
9.156 +0,43%
Francoforte 14:21
23.655 +0,71%

Piazza Affari: scambi negativi per GVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per GVS
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.

L'andamento di GVS nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di GVS si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,37 Euro. Prima resistenza a 4,58. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```