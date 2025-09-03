Milano 17:35
USA, Ordini industria (MoM) in luglio

USA, Ordini industria (MoM) in luglio
USA, Ordini industria in luglio su base mensile (MoM) -1,3%, in aumento rispetto al precedente -4,8% (in linea con le stime degli analisti).

