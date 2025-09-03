Milano
17:35
41.785
+0,14%
Nasdaq
18:04
23.367
+0,59%
Dow Jones
18:04
45.107
-0,42%
Londra
17:35
9.178
+0,67%
Francoforte
17:35
23.595
+0,46%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 18.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Ordini industria (MoM) in luglio
USA, Ordini industria (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
03 settembre 2025 - 16.05
USA,
Ordini industria in luglio su base mensile (MoM) -1,3%
, in aumento rispetto al precedente -4,8% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
USA, Ordini industria (MoM) in giugno
Ordini beni durevoli USA (MoM) in luglio
Ordini industria Germania (MoM) in giugno
Vendite industria USA (MoM) in giugno
Altre notizie
Scorte industria USA (MoM) in giugno
Permessi edilizi USA (MoM) in luglio
USA, Apertura cantieri (MoM) in luglio
USA, Produzione industriale (MoM) in luglio
USA, Prezzi import (MoM) in luglio
Prezzi produzione USA (MoM) in luglio
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto